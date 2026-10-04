Умер академик Гарри Попов: он создал двигатели для станции «Мир» и МКС

Академик РАН и доктор технических наук Гарри Алексеевич Попов умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» и выразила соболезнования близким конструктора.
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