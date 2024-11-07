Алжирская боксерша Хелиф подаст в суд из-за публикаций отчета о гендерном тесте

Скандальная олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира намерена подать иск в суд в связи с публикацией французскими изданиями Le Correspondant и Reduxx отчета о наличии у нее мужских хромосом и других половых признаков.
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