Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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У Трампа есть два варианта: выполнить требования России и заключить мир или проиграть войну вместе с Киевом

У Трампа есть два варианта: выполнить требования России и заключить мир или проиграть войну вместе с Киевом

Если избранный президент США Дональд Трамп не сможет заключить соглашение о завершении конфликта на Украине, то это нанесет непоправимый ущерб его репутации в глазах мирового сообщества, заявил профессор Джон Миршаймер в эфире канала Daniel Davis / Deep Dive.

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