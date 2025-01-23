У Трампа есть два варианта: выполнить требования России и заключить мир или проиграть войну вместе с Киевом

Если избранный президент США Дональд Трамп не сможет заключить соглашение о завершении конфликта на Украине, то это нанесет непоправимый ущерб его репутации в глазах мирового сообщества, заявил профессор Джон Миршаймер в эфире канала Daniel Davis / Deep Dive.
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