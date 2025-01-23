Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ФинамИнфо
    Пусть асбест добывает без защиты - сам за пару лет сдохнет, но хоть пользу принесет.Mash: Задержанный...
  • Сергей ЕВ
    Необходимо отменять мораторий на смертную казнь в России и ликвидировать данных отморозков. От этого земля России буд...Mash: Задержанный...
  • людмила пийгли
    Видно сразу, что такой раскрашенный имеет сдвиг в мозгах. Надо сразу в трудовой лагерь, чтобы пахал, как лошадь. А да...Mash: Задержанный...

У Трампа есть два варианта: выполнить требования России и заключить мир или проиграть войну вместе с Киевом

У Трампа есть два варианта: выполнить требования России и заключить мир или проиграть войну вместе с Киевом

Если избранный президент США Дональд Трамп не сможет заключить соглашение о завершении конфликта на Украине, то это нанесет непоправимый ущерб его репутации в глазах мирового сообщества, заявил профессор Джон Миршаймер в эфире канала Daniel Davis / Deep Dive.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Сергей Захаров
Побольше бы таких профессоров понимающих события этой войны глядиш и Америка неопозорица ее этот маленький фюрер Зеленский доведет до позора
Ответить
3 м.
наверх