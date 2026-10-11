Россия готовит ликвидацию руководства оборонных компаний Европы — FT

Россия готовит ликвидацию руководства оборонных компаний Европы, пишет Financial Times. Издание уверяет: разведки пяти европейских стран предупредили, что Москва расширяет диверсионные и «гибридные» операции, стремясь ослабить поддержку Украины.
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