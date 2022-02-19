Происшествия

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В Ардонском районе Северной Осетии в рамках ПМ «Внимание, дети!» госавтоиспекторы проводят Уроки безопасности

В ходе встречи, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Ардонского района подробно рассказала учащимся старших классов школы селения Кадгарон о состоянии аварийности в районе и причинах совершения дорожно-транспортных происшествий.

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