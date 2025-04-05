Богомаз предупредил брянцев о нашествии мощного «арктического» снегопада

Также губернатор уточнил, что помимо обильных осадков, брянцев поджидает сильный гололёд.Богомаз предупредил жителей Брянской области о надвигающемся мощном «арктическом» снегопаде, который обрушится на регион завтра, 6 апреля.
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