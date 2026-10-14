Теперь девушка намерена готовиться к международному конкурсу в Индонезии 36-летняя жительница Барнаула Марина Толстопятова завоевала сразу два титула на всероссийском конкурсе красоты и таланта "Миссис International Россия – 2026".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV В Москве призывни...
- МЕ Россиян предупред...
- Т Преступность инос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым