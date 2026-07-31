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Аргументы недели

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Крымчанка получила 15 лет колонии за финансирование ВСУ

Крымчанка получила 15 лет колонии за финансирование ВСУ

Верховный суд Республики Крым вынес приговор 56-летней жительнице Бахчисарайского района, признав её виновной в государственной измене.

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