В России рассказали о возможном ответе Зеленского за удар по училищу в Полтаве

Украинский лидер Владимир Зеленский после российского удара в Полтаве приказал главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому использовать дальнобойные средства и диверсантов для атаки по России.
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