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The Eurasia Daily news agency

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The Germans and the British have set up a large European garbage dump on the beaches of Antalya

The Germans and the British have set up a large European garbage dump on the beaches of Antalya

The coast of Turkey suffers from tons of garbage that is taken out of the countries EU and UK. The current environmental disaster is reported by the Turkish edition Alanya Postası, whose journalists fear for the beaches of the resort.

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