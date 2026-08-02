The coast of Turkey suffers from tons of garbage that is taken out of the countries EU and UK. The current environmental disaster is reported by the Turkish edition Alanya Postası, whose journalists fear for the beaches of the resort.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)