Стюарды не нашли нарушений в действиях Магнуссена – пилот «Хааса» сохранил 4-е место на старте Гран-при Майами

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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен сохранил четвертую позицию на старте Гран-при Майами. Магнуссен подозревался в блокировке Льюиса Хэмилтона по ходу квалификации, однако стюарды, рассмотрев все обстоятельства дела, решили никак не штрафовать датчанина.