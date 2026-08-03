Асфальт плавится, а шины — рвутся: что может убить вашу резину на трассе в +40

Лето – время дальних дорог. Вы заливаете полный бак, включаете любимый плейлист, выезжаете на скоростное шоссе и едете час, второй, третий…Температура за бортом выше +35, асфальт нагрет до +60, а внутри шины на скорости 120 км/ч давление и трение делают свое черное дело.