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За рулем

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Асфальт плавится, а шины — рвутся: что может убить вашу резину на трассе в +40

Асфальт плавится, а шины — рвутся: что может убить вашу резину на трассе в +40

Лето – время дальних дорог. Вы заливаете полный бак, включаете любимый плейлист, выезжаете на скоростное шоссе и едете час, второй, третий…Температура за бортом выше +35, асфальт нагрет до +60, а внутри шины на скорости 120 км/ч давление и трение делают свое черное дело.

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