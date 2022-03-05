Остановка международных рейсов российских авиакомпаний: что случилось и как теперь летать за границу Санкции, запретившие европейским компаниям лизинг самолетов в Россию, с 8 марта заморозят почти все международные рейсы российских авиаперевозчиков.
Остановка международных рейсов российских авиакомпаний: что случилось и как теперь летать за границу Санкции, запретившие европейским компаниям лизинг самолетов в Россию, с 8 марта заморозят почти все международные рейсы российских авиаперевозчиков.
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