"Белиберда полнейшая". Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России

Лия Гарифулина Гуркина

Грешна, смотрю турецкие сериалы. Но всегда, когда смотрю плююсь. И говорю, что сценарии пишут психически не здоровые люди. Ну, не может такого быть от слова никогда! Ну, разве можно проливать столько слёз- тонны слёз😀 и откуда они их берут только. При чём плачут все- женщины мужчины, старики, дети. Психически не здоровы и сценаристы и сами артисты. Одни придурки написали, другие придурки сыграли. Всё капец!