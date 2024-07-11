Депутат считает, что в них показывают "нереалистичные сказки" Депутат Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России, поскольку эта "белиберда полнейшая" и "вранье от начала до конца".
"Белиберда полнейшая". Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Милонов прав на 100%.
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15 час.
Лия Гарифулина Гуркина
Грешна, смотрю турецкие сериалы. Но всегда, когда смотрю плююсь. И говорю, что сценарии пишут психически не здоровые люди. Ну, не может такого быть от слова никогда! Ну, разве можно проливать столько слёз- тонны слёз😀 и откуда они их берут только. При чём плачут все- женщины мужчины, старики, дети. Психически не здоровы и сценаристы и сами артисты. Одни придурки написали, другие придурки сыграли. Всё капец!
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10 час.
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