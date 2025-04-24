«Милан» вынес «Интер», «Реал» вымучил победу, «Локомотив» и «Салават» в полуфинале, домогательства к 12-летней фигуристке и другие новости

1. Прошли седьмые матчи серий 2-го раунда Кубка Гагарина: «Авангард» уступил «Локомотиву» во втором овертайме (2:3), «Спартак» проиграл «Салавату» в основное время (2:3).
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