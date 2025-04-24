Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

869 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    P.S. РПЛ опубликовала судейские назначения. У нас Левников, на ВАР Любимов. Оба оттуда. «Динамо» и «Зенит» Мешков. Ш...Развязка РПЛ близ...
  • Лена Мисько
    «Спартак»-ЦСКА. Дерби всея Руси в 26 туре РПЛ. Огонь или лед? Атака или оборона? Креатив или осторожность? Противосто...Развязка РПЛ близ...
  • Лена Мисько
    Мне кажется, что матч выйдет открытым. Ничья не устроит никого, а значит, команды будут играть на победу. У «Спартака...Развязка РПЛ близ...

«Милан» вынес «Интер», «Реал» вымучил победу, «Локомотив» и «Салават» в полуфинале, домогательства к 12-летней фигуристке и другие новости

«Милан» вынес «Интер», «Реал» вымучил победу, «Локомотив» и «Салават» в полуфинале, домогательства к 12-летней фигуристке и другие новости

1. Прошли седьмые матчи серий 2-го раунда Кубка Гагарина: «Авангард» уступил «Локомотиву» во втором овертайме (2:3), «Спартак» проиграл «Салавату» в основное время (2:3).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КУАТ
Жамнова удивило повышенное ожидание болельщиков?
Ответить
10 час.
Лена Мисько
конечно команда второй год только достойно играет... практически с колен поднялись и бюджет у нас ... ну скажем так скромный но мы все равно, естественно, ждем от них прыжок выше головы
Ответить
4 час.
наверх