Александр Беглов поделился фрагментом выступления воспитанников литературно-патриотического центра музея «Анна Ахматова. Серебряный век»

Вчера там прошло награждение блокадников и участников спецоперации Губернатор Александр Беглов выложил в своем телеграм-канале фрагмент вчерашнего выступления ребят, воспитанников литературно-патриотического центра музея «Анна Ахматова.
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