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Царьград

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Отмена занятий в школах Челябинска 20 февраля: об этом сообщили в ЕДДС

Отмена занятий в школах Челябинска 20 февраля: об этом сообщили в ЕДДС

Решение будет принято утром в четверг, исходя из погодных условий. Предварительно по региону ожидалось похолодание до -32 градусов.

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