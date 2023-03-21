Смехотерапия

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  • Ирина Чещина
    Обязательно найдётся умник, выискивающий "косяки" в рассказе. А просто почитать хороший рассказ о любви и дружбе и по...Хвостатый талисма...
  • Сергей Дмитриев
    Кличка котика хорошая, а остальное всё натянуто и не верится, что в напряжённом турнире находится время для таких сю-...Хвостатый талисма...
  • Сергей Дроздов
    классКарикатурки :)

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