Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Стоит ли прогревать автомобиль

Стоит ли прогревать автомобиль

В сети можно найти споры между автомобилистами: греть или не греть двигатель перед поездкой? Одни утверждают, что современные моторы в этом не нуждаются, другие заверяют, что без прогрева двигатель долго не проживет.

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