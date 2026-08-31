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СВР: Европа в июле ориентировала Украину на рост интенсивности ударов по России

Европа в июле ориентировала киевский режим на рост интенсивности ударов по России. Об этом 31 августа сообщили в Службе внешней разведки России.

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