Студенты МГПУ начали съёмки фильма об Иосифе Бродском и Борисе Пастернаке

Студенты Московского городского педагогического университета в Ростокине приступили к съёмкам документальной кинематографической работы, в основу которой легло интервью с Михаилом Мильчиком, председателем Фонда создания музея Иосифа Бродского.
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