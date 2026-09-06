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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд о «Ман Сити»: «Превосходные трансферы, но мы все еще на этапе перестройки. Игроки «Арсенала» вместе уже давно»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд считает, что у «Арсенала» более сыгранная команда, чем у «горожан».

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