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В День ВМФ президент России открыл в Петербурге памятник адмиралу Федору Ушакову

В День ВМФ президент России открыл в Петербурге памятник адмиралу Федору Ушакову

Жизнь и карьера прославленного флотоводца были тесно связаны с Северной столицей. После завершения Главного военно-морского парада в Петербурге президент России Владимир Путин открыл памятник великом флотоводцу адмиралу Федору Ушакову.

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