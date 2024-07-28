В День ВМФ президент России открыл в Петербурге памятник адмиралу Федору Ушакову

Жизнь и карьера прославленного флотоводца были тесно связаны с Северной столицей. После завершения Главного военно-морского парада в Петербурге президент России Владимир Путин открыл памятник великом флотоводцу адмиралу Федору Ушакову.
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