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Песков: Кремль не верит обещаниям Киева не применять американские РСЗО для нападения на Россию

Песков: Кремль не верит обещаниям Киева не применять американские РСЗО для нападения на Россию

Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press Москва скептически относится к словам президента Украины Владимира Зеленского о том, что полученное от США оружие якобы не будет применено против России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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