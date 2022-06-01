Песков: Кремль не верит обещаниям Киева не применять американские РСЗО для нападения на Россию

Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press Москва скептически относится к словам президента Украины Владимира Зеленского о том, что полученное от США оружие якобы не будет применено против России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press Москва скептически относится к словам президента Украины Владимира Зеленского о том, что полученное от США оружие якобы не будет применено против России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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