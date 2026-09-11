Volkswagen анонсировал суперэкономичный электромобиль Mission Efficiency

Mission Efficiency является развитием концепта XL1 2013 года, который расходовал 1 литр дизеля на 100 км Volkswagen анонсировал концептуальный электромобиль Mission Efficiency, с помощью которого компания намерена проверить пределы энергетической эффективности автомобиля для повседневной эксплуатации.