Volkswagen анонсировал суперэкономичный электромобиль Mission Efficiency

Mission Efficiency является развитием концепта XL1 2013 года, который расходовал 1 литр дизеля на 100 км Volkswagen анонсировал концептуальный электромобиль Mission Efficiency, с помощью которого компания намерена проверить пределы энергетической эффективности автомобиля для повседневной эксплуатации.
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