Лось выбежал на трассу под Бийском и отправил двух мужчин в больницу

Судьба животного неизвестна Под Бийском лось выбежал на трассу и спровоцировал ДТП, в котором пострадали водитель автомобиля и пассажир, сообщает городская станция скорой медицинской помощи на своей странице во "ВКонтакте".
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