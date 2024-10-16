Психолог Хакимов рассказал, как в одном доме ужиться большой семье

Главное обходиться без криков Если несколько поколений членов семьи живут вместе, решать разногласия нужно через диалог, отметил в интервью РИАМО специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения столицы Денис Хакимов.
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