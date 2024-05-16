Обвинения против хирургов клиники IQ Plastique: подробности дела Елена ГалицкаяСледственный комитет Российской Федерации по Москве предъявил обвинения двум пластическим хирургам клиники IQ Plastique, принадлежащей известному хирургу Тимуру Хайдарову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии