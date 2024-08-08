В России стало не хватать китайских денег

Из-за растущего спроса на покупку юаней в России возник дефицит ликвидности. О том, что в стране стало не хватать китайских денег, со ссылкой на данные Банка России и Мосбиржи сообщает газета «Ведомости».
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