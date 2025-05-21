Бастрыкин: характерной чертой миграционной среды в России является радикализация

Среди приезжих много тех, кто не стремится интегрироваться в общество, сказал он Многие мигранты по приезде в РФ не стремятся интегрироваться в общество, характерной чертой миграционной среды в стране является радикализация.
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