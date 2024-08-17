Чемпионат России. «Динамо» примет «Крылья», в воскресенье ЦСКА сыграет с «Локомотивом», «Зенит» – с «Химками»

В субботу «Динамо» примет «Крылья Советов». В воскресенье «Зенит» сыграет в гостях с «Химками», ЦСКА встретится в дерби с «Локомотивом», «Спартак» проведет домашний матч с «Факелом», «Краснодар» – с «Пари НН».