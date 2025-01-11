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Царьград

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Россия занимает третье место в мировом индексе морских сил и средств

Россия занимает третье место в мировом индексе морских сил и средств

Россия остаётся на третьем месте по индексу морских сил, уступая США и Китаю. Российский ВМФ, пополнившийся 30 новыми кораблями и подлодками, включая "Кронштадт" и "Амур", уверенно удерживает позиции благодаря мощному атомному и ледовому флоту.

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