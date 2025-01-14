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В Швеции заявили, что в Балтийском море нашли следы якоря сухогруза Yi Peng 3

В Швеции заявили, что в Балтийском море нашли следы якоря сухогруза Yi Peng 3

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин в эфире телеканала SVT заявил, что следы, предположительно, от якоря китайского сухогруза Yi Peng 3 были найдены недалеко от неповреждённого электрокабеля NotdBalt.

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