В Швеции заявили, что в Балтийском море нашли следы якоря сухогруза Yi Peng 3

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин в эфире телеканала SVT заявил, что следы, предположительно, от якоря китайского сухогруза Yi Peng 3 были найдены недалеко от неповреждённого электрокабеля NotdBalt.
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