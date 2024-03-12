Забытая победа: о налете советских бомбардировщиков на Тайвань. Самураи выходят на тропу войны

Летчики РККА в Китае. 1937 г. Забытая победа: в преддверии разговораКогда речь заходит о боевых действиях ВВС РККА в предшествовавший Великой Отечественной период, то первое, что вспоминается из школьного учебника: Халхин-Гол, Хасан и еще финская кампания.