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Забытая победа: о налете советских бомбардировщиков на Тайвань. Самураи выходят на тропу войны

Забытая победа: о налете советских бомбардировщиков на Тайвань. Самураи выходят на тропу войны

Летчики РККА в Китае. 1937 г. Забытая победа: в преддверии разговораКогда речь заходит о боевых действиях ВВС РККА в предшествовавший Великой Отечественной период, то первое, что вспоминается из школьного учебника: Халхин-Гол, Хасан и еще финская кампания.

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