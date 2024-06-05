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Путин сообщил о попытках Киева нанести удар по газопроводам в Черном море

Путин сообщил о попытках Киева нанести удар по газопроводам в Черном море

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Политику Укрианы в отношении Турции можно оценить как неоднозначную, поскольку Киев, с одной стороны, сотрудничает с ней, а с другой – атакует турецкий газопровод на дне Черного моря, заявил президент России Владимир Путин.

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