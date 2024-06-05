ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Политику Укрианы в отношении Турции можно оценить как неоднозначную, поскольку Киев, с одной стороны, сотрудничает с ней, а с другой – атакует турецкий газопровод на дне Черного моря, заявил президент России Владимир Путин.