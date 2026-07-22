Пискарев: Комитет ГД по безопасности за время работы VIII созыва рассмотрел 261 законопроект

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции за время работы восьмого созыва рассмотрел 261 законопроект, заявил глава комитета Василий Пискарев («Единая Россия») в ходе отчета на пленарном заседании.
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