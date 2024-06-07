Братчан сегодня приглашают на просмотр “Чебурашки” под открытым небом

В Братске 7 июня в 18.00 в жилом районе Северный Артек состоится ожидаемое открытие летнего сезона. В программе праздника от Дома Молодежи будут не только любимые настольные и активные игры, но и уникальная возможность провести время на свежем воздухе в кинотеатре под открытым небом.