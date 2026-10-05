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Мировое обозрение

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Илон Маск вновь стал триллионером после роста акций SpaceX и Tesla

Илон Маск вновь стал триллионером после роста акций SpaceX и Tesla

Главное в тезисах: Тезис 1: Состояние Илона Маска вновь превысило $1 трлн — за один торговый день 5 октября оно выросло на $30,6 млрд.

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