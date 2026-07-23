В Эстонии разгорелся скандал из-за предлагающей жарить лук рекламы

В Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы морепродуктов, на которой предлагают жарить лук на огне. Отмечается, то потребители увидели в этом попытку посеять межнациональную рознь, так как луковицами в республике пренебрежительно называют русскоязычное население, пишет РИА Новости.