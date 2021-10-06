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Превышений ПДК не обнаружено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 6 октября

Превышений ПДК не обнаружено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 6 октября

В среду 6 октября короткие замеры синильной кислоты, формальдегида, диоксида серы, диоксида азота и сероводорода у вокзала в Нижнем Тагиле были сделаны при температуре воздуха +4 градуса и северо-западном ветре со скоростью 3 метра в секунду.

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