Александр Свитайло

Накурится, а потом такое мерещится....)) Но по сути, если бы и были северокорейцы в Курской области, то они делают правое дело - помогают России избавится от укронацистских военных, ВТОРГШИХСЯ на нашу территорию. На Украине их нет, почему такой вой? ....а в России мы может совместные учения с практическими занятиями проводим) Да и вообще, Запад поднял такие вопли, когда Россия ввела свои войска в Укрорейх для освобождения русскоязычного населения, но ни слова осуждения Украины за вторжения на территорию России? Или как они любят объяснять, это другое?