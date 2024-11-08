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Зеленский дал старт уникальной битве между ВСУ и северными корейцами. Обозреватель: "Они не просто "не оставляют следов"

Зеленский дал старт уникальной битве между ВСУ и северными корейцами. Обозреватель: "Они не просто "не оставляют следов"

Владимир Зеленский обозначил новый виток эскалации конфликта на Украине и дал старт уникальной битве между ВСУ и северными корейцами, в которой у бойцов КНДР явно есть сверхспобности: "Они не просто "не оставляют следов".

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Комментарии
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Владимир Соколов
В кокаиновых мечтах сражается
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7 час.
Александр Свитайло
Накурится, а потом такое мерещится....)) Но по сути, если бы и были северокорейцы в Курской области, то они делают правое дело - помогают России избавится от укронацистских военных, ВТОРГШИХСЯ на нашу территорию. На Украине их нет, почему такой вой? ....а в России мы может совместные учения с практическими занятиями проводим) Да и вообще, Запад поднял такие вопли, когда Россия ввела свои войска в Укрорейх для освобождения русскоязычного населения, но ни слова осуждения Украины за вторжения на территорию России?  Или как они любят объяснять, это другое?
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5 час.

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