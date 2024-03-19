Гериатр Прощаев: из-за гормональных перестроек женщины более склонны к деменции

Глобально факторы риска развития деменции для мужчин и для женщин не отличаются. Но у женщины есть особый период в жизни — это период гормональной перестройки, во время которого может произойти манифестация или усугубление течения ранее имевшихся заболеваний, которые повышают риск развития деменции.
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