Пресса США: правительство Украины было проинформировано о звонке Трампа в Кремль и возражений не имело Американская пресса пишет о том, что избранный президент США позвонил в Кремль.
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Пресса США: правительство Украины было проинформировано о звонке Трампа в Кремль и возражений не имело Американская пресса пишет о том, что избранный президент США позвонил в Кремль.
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