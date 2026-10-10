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Каррагер напомнил Моргану, что тот называл Роналду избалованным ребёнком

Каррагер напомнил Моргану, что тот называл Роналду избалованным ребёнком

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер напомнил Пирсу Моргану, как тот ранее критиковал Криштиану Роналду.

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