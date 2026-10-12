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Царьград

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Глава отдела в Гомеле получил 7 лет за взятку в 180 тыс. рублей

Глава отдела в Гомеле получил 7 лет за взятку в 180 тыс. рублей

Бывший начальник отдела гомельского предприятия получил семь лет усиленного режима и штраф за лоббирование интересов юрлиц при поставках продукции, за что он принял не менее 180 тыс.

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