На Семеновской набережной стартовали работы по капитальному ремонту участка мирового судьи

В Басманном районе столицы, на Семеновской набережной, 2/1, строение 1, стартовали работы по капитальному ремонту помещения площадью 314,5 квадратных метров, предназначенного для нового участка мирового судьи.
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