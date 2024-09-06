Экономист дал прогноз по ключевой ставке

Экономист Ордов допустил рост ключевой ставки до конца года до 20-22 процентов До конца года Центральный банк (ЦБ) может поднять ключевую ставку до 20-22 процентов, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.
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