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Экономист дал прогноз по ключевой ставке

Экономист дал прогноз по ключевой ставке

Экономист Ордов допустил рост ключевой ставки до конца года до 20-22 процентов До конца года Центральный банк (ЦБ) может поднять ключевую ставку до 20-22 процентов, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

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