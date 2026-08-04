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ФедералПресс

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Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА: товары уничтожены

Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА: товары уничтожены

САМАРА, 4 августа, ФедералПресс. Склад Wildberries в Самарской области, который подвергся атаке беспилотников, выгорел полностью на площади 160 тысяч квадратных метров, сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков на оперативном совещании правительства.

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