Статистика о росте преступности среди мигрантов и "новых россиян" на самом деле второстепенна. Те, кто носится с этими цифрами наперевес, осознанно либо неосознанно, уводят внимание от самого важного.
Дискомфорт, точечно переходящий в страх и отчаяние
Комментарии
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Natalija Osminina
Дело даже не в том,что они не будут ассимилироваться. А в том, что они выполняют законы Аллаха- плодятся и размножаются. В отличие от русских. А все остальное: выучат они русский язык-не выучат, будут следовать законам или нет, даже если в Россию не въедет больше ни один мигрант, Россия очень скоро потеряет статус Русской цивилизации- сорняки полностью забьют те духовные поросли, что сейчас только начинают проклевываться. На 150 миллионов россиян - 100 милллионов русских, 20 миллионов учтеных мигрантов и еще 20 миллионов неучтеных. И у каждого в среднем по 5 детей. Что будет через 10 лет?
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1 час.
Natalija Osminina
Нужны фамилии подонков и агентов Исламистских кланов, кто завезли сюда миллионы дикарей. И расстреливать как врагов народа.
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1 час.
Ратник Ратник
Или пристрелить шерифа и выбрать нового, который будет чётко понимать: займётся тем же, его тоже пристрелят...
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