Дискомфорт, точечно переходящий в страх и отчаяние

Natalija Osminina

Дело даже не в том,что они не будут ассимилироваться. А в том, что они выполняют законы Аллаха- плодятся и размножаются. В отличие от русских. А все остальное: выучат они русский язык-не выучат, будут следовать законам или нет, даже если в Россию не въедет больше ни один мигрант, Россия очень скоро потеряет статус Русской цивилизации- сорняки полностью забьют те духовные поросли, что сейчас только начинают проклевываться. На 150 миллионов россиян - 100 милллионов русских, 20 миллионов учтеных мигрантов и еще 20 миллионов неучтеных. И у каждого в среднем по 5 детей. Что будет через 10 лет?